(Adnkronos) - Roma, 15 novembre 2024 – Tra esibizioni spettacolari, coreografie indimenticabili e inaspettate intese artistiche, la 19° edizione di Ballando con le Stelle non smette di sorprendere e si avvicina al gran finale con un podio femminile agguerritissimo: Bianca Guaccero, Federica Nargi e Anna Lou Castoldi.

La coppia Guaccero-Pernice ha già conquistato il pubblico e, secondo gli esperti Sisal, potrebbe conquistare anche la Coppa finale. L’ipotesi Guaccero vincente è infatti data a 1,50. Ma attenzione perché Federica Nargi, con la sua energia e il suo charme, ha conquistato la giuria, ed è determinatissima a centrare l’obiettivo finale: il successo della showgirl si gioca a 2,50. L’ex velina non dovrebbe però sottovalutare Anna Lou Castoldi, una delle rivelazioni di questa edizione. Con il suo talento, la sua sensibilità e la sintonia con il suo maestro Nikita Perotti, la giovane dj figlia d’arte sta conquistando giuria e pubblico imponendosi come un’avversaria temibile: Anna Lou completa il podio delle favorite a 2,75.

Nel mentre Sonia Bruganelli, vittoria che pagherebbe 300 volte la posta, cerca di conquistare il pubblico con la sua personalità schietta e senza filtri lasciando il posto di outsider a Massimiliano Ossini e Francesco Paolantoni: la vittoria di uno dei due è data infatti a 500. Tutto però potrebbe ancora cambiare soprattutto se pensiamo che Ossini balla con Veera Kinnunen, maestra che ha già trionfato nel 2017 in coppia con l’atleta paralimpico italiano Oney Tapia.

Per scoprire come si evolverà la sfida non ci resta che riscaldare i muscoli e aspettare sabato sera!

