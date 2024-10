(Adnkronos) - Partecipazione record alla prima giornata del più grande evento italiano dedicato al marketing B2B.

Giovedì 31/10 la seconda parte in diretta streaming.

Bologna, 29 /10/2024 - Buona la prima per B2BIG® Live 2024: l’evento di riferimento in Italia per il marketing delle PMI del B2B è ripartito con una nuova formula, riconfermando il suo successo.

La sesta edizione è divisa in due format e due giornate differenti: un primo appuntamento dal vivo che si è tenuto il 25 ottobre e un secondo in diretta streaming, che si terrà il prossimo giovedì 31 ottobre.

Si è concluso intanto con un sold out il meeting B2BIG® Live di Bologna, che ha richiamato imprenditori da tutta Italia per apprendere strategie di sviluppo e buone pratiche da applicare alla gestione aziendale. Il tema di questa edizione, MARKETING_B2B.ZIP, esprime al meglio l’anima dell’evento: un vero e proprio condensato di informazioni, spunti e idee che le PMI italiane possono espandere per far crescere il loro business.

Sul palco, Andrea Zucca e Nevio Zucca, co-founder di B2BIG®, la prima Academy italiana specializzata nel Marketing B2B, hanno portato professionisti del marketing e delle HR come la copywriter direct response Greta Morelli, la Social Media Manager B2B Giulia Cosolini e l’esperto di risorse umane Fabrizio Gherlani, ma anche ospiti che hanno emozionato la platea, come il rocker e edutainer Max Panico e Daniele Cassioli, il re dello sci nautico paralimpico. A presentare la giornata, Alessia Preda,

“Marketing è innovazione, flessibilità e adattabilità: per questo nel 2024 B2BIG® Live ha cambiato pelle – racconta Andrea Zucca - riconfermando il suo successo. Abbiamo scelto di combinare il nostro ormai classico appuntamento dal vivo a un nuovo format online anche per dimostrare concretamente agli imprenditori che oggi possono approfittare dei vantaggi di diverse modalità di comunicare”.

Il programma di giovedì 31 ottobre, oltre agli speech di Andrea e Nevio Zucca, prevede gli interventi di Andrea Ballardini di Alibaba.com, esperto di internazionalizzazione, Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti, fondatori della community Intelligenza artificiale spiegata semplice, Clarissa Frisone dell’Associazione Mistery Auditing Italia e Walter J. Klinkon, motivational speaker e mago, oltre a due nuovi speech di Max Panico e Giulia Cosolini. La presentatrice della seconda giornata di B2Big® Live 2024, sarà Zita Fusco.

“Le aziende sono fatte di persone, e le persone hanno bisogno di stimoli sempre nuovi – dice Nevio Zucca – per questo ai nostri eventi trattiamo argomenti anche molto diversi tra loro seppur sempre legati al marketing. Noi con B2BIG® ci impegniamo da sempre ad essere la porta d’accesso ai vantaggi del marketing per tutte le PMI italiane, portando al loro tavolo tutte le novità più interessanti e spiegandole in modo chiaro e concreto con un palinsesto formativo dedicato al marketing B2B che aggiorniamo e integriamo continuamente e che è possibile trovare a questa paginawww.b2bigfamily.it. Le aziende apprezzano, ce lo dimostra la partecipazione sempre maggiore ai nostri eventi e le relazioni che negli anni abbiamo instaurato con centinaia di PMI italiane.”

Imprenditori e manager possono ancora partecipare alla seconda giornata di B2Big® Live prevista per il 31 ottobre su www.b2biglive.it



Per informazioni:

L’Ippogrifo® è l’agenzia specializzata in Marketing B2B che sviluppa progetti mirati a incrementare le vendite dei propri clienti, in Italia e all’estero. Fondata a Trieste nel 1996 dai fratelli Andrea e Nevio Zucca, ha una rete di consulenti operativa in tutta Italia. È associata ad UNA e cura la presidenza della sezione triveneto del Club del Marketing e della Comunicazione. Ha fondato B2BIG®, la prima Academy italiana specializzata nel Marketing B2B. Nel 2019 lancia anche B2BIG® Live, il più grande evento italiano dedicato al marketing B2B, che si tiene ogni anno a ottobre.

Contatti:

sito web: www.ippogrifogroup.com



e-mail:info@ippogrifogroup.com



Tel.: +39 040 761404