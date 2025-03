Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Spiace che Calenda, claudicante stampella del Governo, non abbia ancora capito che il problema non sono le consulenze con gli Stati stranieri, argomento che non è inserito nella legge ad personam contro Renzi. Evidentemente Calenda non ha letto nemmeno la legge della sua amata Giorgia Meloni che tanto ammira. In compenso torniamo a chiedere a Carlo Calenda se intende pubblicare la dichiarazione patrimoniale anche di tutta la sua famiglia e se ritiene accettabile che ci siano parlamentari i cui congiunti o affini abbiano partecipazioni in banche situate fuori dall’Unione Europea. Italia Viva è pronta: perché Calenda no?”. Così in una nota Raffaella Paita, presidente del gruppo Italia Viva al Senato.