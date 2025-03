Roma, 29 mar (Adnkronos) - "Le scorie del passato rendevano giusto cercare di arrivare in ogni spazio della comunità che volevamo mettere insieme. Il problema non è l'offerta ma la domanda, la domanda di un soggetto che metta fine a questo bipolarismo c'è ed è forte, esiste. Il problema è che per creare quell'offerta dobbiamo fare qualche passo in più nel pieno rispetto reciproco". Lo ha detto Luigi Marattin al congresso di Azione.