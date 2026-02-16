Roma, 16 feb (Adnkronos) - Oggi alle ore 15 presso la sala Nassiriya del Senato, il segretario di Azione Carlo Calenda terrà una conferenza stampa con l’eurodeputata Elisabetta Gualmini e il senatore di Azione Marco Lombardo. Lo rende noto Azione. Interverranno anche i deputati Elena Bonetti (presidente di Azione), Ettore Rosato (vicesegretario di Azione) e Matteo Richetti (capogruppo Azione Camera).
Azione: dal Pd arriva Gualmini, oggi annuncio con Calenda
16 febbraio, 2026 • 11:23
