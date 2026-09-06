

Roma, 6 set (Adnkronos) - “Faremo qualsiasi cosa perché Vannacci non vada al governo del Paese, va combattuto senza se e senza ma. Dopodichè considero il M5S un pericolo per la democrazia italiana e l’Europa per l’influenza putiniana e perché hanno distrutto il bilancio dello Stato facendo 220 miliardi di debito con il Superbonus". Lo ha detto Carlo Calenda presentando il suo libro 'Difendere la libertà' a Varese.

"I Cinquestelle hanno infettato la sinistra italiana che aveva origini più nobili di quelle di questi quattro scappati di casa, che si spostano da destra a sinistra e che ora rischiate di avere come presidente del Consiglio. Io sono uscito dal Pd quando hanno fatto l’alleanza con Conte ed erano morti, oggi danno le carte della colazione del centrosinistra. Azione costruirà un partito federalista, europeo, liberale al centro che fratturi il bipolarismo", ha detto ancora Calenda.



