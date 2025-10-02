

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Si svolgerà a Roma, sabato prossimo 4 ottobre, la Conferenza Nazionale Programmatica di Avs sulle aree interne “Aree Interne un altro futuro”, presso la sala conferenze del Roma Scout Center (Largo dello Scautismo 1), a cui parteciperanno amministratori locali, sindaci e consiglieri regionali e comunali provenienti da tutta Italia". Si legge in una nota.

"Il programma dei lavori, aggiornato per permettere la partecipazione alla manifestazione del pomeriggio per Gaza, prevede alle ore 10.45 l’apertura con la presentazione a cura dei due responsabili Enti locali Francesco Alemanni ed Enrico Panini. Alle 11 due Lectio Magistralis : del prof. Andrea Ciarini docente di sociologia economica e del lavoro alla Sapienza “Le aree interne nella transizione ecologica e digitale”, e della prof.ssa Joselle Dagnes docente di sociologia economica università di Torino “Nuovi abitanti, nuovi equilibri? Migrazioni verticali e politiche per le aree interne”. Ore 12 sono previsti gli interventi di Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Fiorella Zabatta".

"Ore 12.30 le proposte di Avs “Le aree interne sono una questione nazionale, per il governo Meloni no” di Alessandro Monaco sindaco di Casacanditella (Chieti), “Il nostro programma: 6 proposte per cambiare marcia” di Stefania Russo sindaca di Bovino (Foggia). Ore 14 chiusura della conferenza".

