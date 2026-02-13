

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 il Centro Congressi Frentani di Roma ospiterà la 2ª edizione di “Visione Comune”, l’assemblea nazionale dei sindaci, assessori e consiglieri comunali di Avs. Si legge in una nota.

"Ad un anno di distanza dal primo evento, svoltosi a Napoli, - prosegue la nota - si è estesa e consolidata la presenza e rete nazionale degli amministratori locali rossoverdi. I lavori avranno inizio la mattina di sabato 21, proseguiranno in gruppi di lavoro nel pomeriggio, per poi concludersi in plenaria nella tarda mattinata di domenica 22 febbraio. Nei prossimi giorni - conclude Avs - sarà reso noto il programma dettagliato dell’evento".

