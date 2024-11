Aiutare i CISO a selezionare le soluzioni di sicurezza informatica più performanti con rigorosi risultati dei test di protezione dalle minacce avanzate per il 2024

Test di protezione dalle minacce avanzate 2024

INNSBRUCK, Austria, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, un'organizzazione indipendente nota a livello mondiale e specializzata in test sulla sicurezza informatica, è lieta di annunciare i risultati del suo test Advanced Threat Protection (ATP) del 2024 per le soluzioni di sicurezza informatica aziendale. Questa valutazione completa fornisce ai Chief Information Security Officer (CISO) informazioni fondamentali sull'efficacia dei principali prodotti di protezione degli endpoint contro minacce informatiche sofisticate e mirate.



Il report completo dell'Advanced Threat Protection Test 2024 – Enterprise è disponibile all'indirizzo: https://www.av-comparatives.org/tests/test-avanzato-di-protezione-dalle-minacce-2024-enterprise/

Il test ATP valuta in modo rigoroso la capacità di ciascun prodotto di difendere dalle minacce persistenti avanzate (APT), ovvero attacchi complessi e articolati in più fasi, rivolti a organizzazioni specifiche. Simulando scenari di attacco reali, il test offre una misura oggettiva di quanto le soluzioni di sicurezza riescano a prevenire violazioni che potrebbero causare danni finanziari e di reputazione significativi.

La valutazione del 2024 ha incluso i seguenti prodotti di sicurezza aziendale:

Ognuna di queste soluzioni ha dimostrato solide capacità di protezione, e la capacità di bloccare con successo un numero significativo di attacchi avanzati. In particolare, tutti e sei i prodotti hanno ottenuto la prestigiosa certificazione ATP Enterprise di AV-Comparatives, a dimostrazione della loro efficacia nel proteggere gli ambienti aziendali da minacce sofisticate.

Per i CISO e i decisori, questi risultati rappresentano una risorsa preziosa per selezionare soluzioni di sicurezza in linea con le esigenze specifiche della loro organizzazione. I risultati dettagliati offrono un chiaro confronto dei punti di forza di ciascun prodotto, facilitando decisioni informate per migliorare le strategie di sicurezza informatica delle organizzazioni.

AV-Comparatives continua a impegnarsi per fornire valutazioni trasparenti e scientificamente rigorose dei prodotti per la sicurezza informatica. Grazie alla presentazione di valutazioni imparziali, consentiamo alle organizzazioni di prendere decisioni consapevoli in un panorama di minacce in continua evoluzione.

Il report completo dell'Advanced Threat Protection Test 2024 – Enterprise è disponibile all'indirizzo: https://www.av-comparatives.org/tests/advanced-threat-protection-test-2024-enterprise/

Metodologia

AV-Comparatives ha utilizzato cinque diverse fasi di accesso iniziale, distribuite tra i 15 scenari di test, mappati secondo matrice MITRE ATT&CK (c)

Relazione di fiducia: "Gli avversari possono violare o altrimenti sfruttare le organizzazioni che hanno accesso alle vittime designate. L'accesso tramite una relazione con una terza parte fidata sfrutta una connessione esistente che potrebbe non essere protetta o ricevere meno controlli rispetto ai meccanismi standard per ottenere l'accesso a una rete."

Account validi: "Gli aggressori possono rubare le credenziali di un utente specifico o di un account di servizio utilizzando tecniche di accesso alle credenziali o catturare le credenziali in una fase iniziale del loro processo di ricognizione tramite ingegneria sociale […]."

Replica tramite supporti rimovibili: "Gli aggressori possono entrare nei sistemi […] copiando il malware su supporti rimovibili […] e rinominandolo in modo che sembri un file legittimo per indurre gli utenti a eseguirlo su un sistema separato. […]"

Phishing: Allegato di spear phishing: "L'allegato di spear phishing è […] impiega l'uso di malware allegato a un'e-mail. […]"

Phishing: Collegamento di spear phishing: "Lo spear phishing con un collegamento […] impiega l'uso di collegamenti per scaricare malware contenuti in e-mail […]."

La metodologia completa è disponibile qui: https://www.av-comparatives.org/tests/test-avanzato-di-protezione-dalle-minacce-2024-enterprise/

Business Security Test agosto-settembre 2024 – Factsheet

Leggi anche l'ultimo Business Security Factsheet per agosto-settembre 2024, contenente i risultati del Business Malware Protection Test (settembre) e del Business Real-World Protection Test (agosto-settembre). Il rapporto completo, comprensivo del Performance Test e delle recensioni dei prodotti, sarà pubblicato a dicembre.

Link al report dei test: https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-august-september-2024-factsheet/

Prodotti testati:

Dettagli:

Nel complesso, questi prodotti hanno garantito un elevato livello di sicurezza per gli ambienti aziendali, con zero falsi positivi sui software aziendali più comuni. I test sono stati condotti in condizioni reali per riflettere le sfide e le esigenze in materia di sicurezza informatica a cui devono far fronte le aziende moderne.

Peter Stelzhammer, co-fondatore di AV-Comparatives: "Il nostro rigoroso processo di test evidenzia l'elevata qualità delle soluzioni di sicurezza aziendale disponibili oggi. Questi prodotti offrono alle aziende la solida protezione di cui hanno bisogno e il livello di prestazioni che richiedono".

Informazioni su AV-Comparatives: AV-Comparatives è un'organizzazione indipendente, riconosciuta a livello mondiale, che offre test sistematici per esaminare l'efficacia delle soluzioni di sicurezza informatica. Utilizzando una delle metodologie di test più complete e rigorose, AV-Comparatives fornisce ad aziende e consumatori risultati di test imparziali, trasparenti e affidabili.

AV-Comparatives - Dove la sicurezza incontra la fiducia - Con imparzialità. Trasparenza. Sicurezza.

Contatto: Peter Stelzhammer, media@av-comparatives.org, +43512287788

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2560264/AV_Comparatives_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2560265/AV_Comparatives_2.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2257205/5032302/Logo.jpg









View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/av-comparatives-pubblica-i-risultati-dei-test-advanced-threat-protection-2024-per-le-soluzioni-di-sicurezza-informatica-aziendale-302309437.html