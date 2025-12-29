

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "È sempre colpa dei giudici per la destra. Mai dell’inadeguatezza e dell’incompetenza di Matteo Salvini. Anche sull’aumento dei pedaggi autostradali la Lega scarica le responsabilità sulla Consulta, pur di non ammettere che il ministro dei Trasporti, atto dopo atto, sta collezionando solo fallimenti. Dal Ponte sullo Stretto, che resta un’opera irrealizzabile e illegittima, fino ai pedaggi che aumentano: Salvini prende sberle su ogni dossier". Lo afferma Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

"Intanto, oggi come ieri, i treni sono in ritardo, il trasporto pubblico è allo sbando e chi lavora e studia paga il prezzo dell’inefficienza del suo ministero. L’inadeguatezza di questo ministro -aggiunge- sembra non contare nulla per il Governo Meloni. Alla fine, però, a pagare sono sempre i cittadini, le famiglie e le imprese, colpite da rincari e disservizi. È una vergogna".

