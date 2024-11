Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Calderoli è il ministro degli affari incostituzionali. La responsabilità di aver scritto una legge pessima è solo sua e di Giorgia Meloni, che ha trascinato il governo in questo fallimento". Così Alessandro Zan del Pd sui social.

"Quindi non se la prenda con le opposizioni, che nelle democrazie hanno il dovere e il diritto di incalzare la maggioranza quando intraprende strade sbagliate: noi lo avevamo detto, ma sono andati a sbattere. L’autonomia è una questione seria, questo governo l’ha trasformata in una bandiera ideologica e ha fallito".