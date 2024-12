Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Quanto emerge dalle motivazioni della Consulta sull'autonomia "è la conferma di principi sacrosanti, che vengono giustamente ribaditi, con riferimento alla necessità dell'efficienza dell'azione, nel momento in cui vengono riconosciuti gli spazi per l'autonomia". Erika Stefani, senatrice della Lega e responsabile del Dipartimento Autonomia regionale del partito è la prima tra i leghisti a dare una valutazione sulle motivazioni della Cassazione, rese note oggi. "E' un trattato -dice all'AdnKronos, spiegando che nelle 109 pagine ci sono tante cose e vanno tutte studiate. "Efficienza, equità e responsabilità" che sono richiesti dalla Corte "sono i principi che ci hanno motivato a chiedere l'attuatuazione dell'autonomia differenziata", rivendica l'ex ministra.

"Il principio di sussidiarietà viene spiegato, dice che non si devono creare enti allo stesso livello, si cerca così di avvicinare al cittadino la decisione, se non è possibile allora si sale di livello, nessuno paragona lo stato alle regioni", aggiunge Stefani. "In sintesi estrema -conclude- mi pare un orientamento chiaro, di un dibattito alimentato spesso da falsi problemi e cavilli ideologici, ora viene dato un tracciato, su cui si deve e si può proseguire, si faranno dei correttivi, si interverrà in Parlamento, ma una volta fatto questo, mi domando pure come la stessa opposizione potrà votare contro".