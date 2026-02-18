

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Siamo preoccupati. Oggi in Consiglio dei Ministri si approveranno le pre-intese sull'autonomia differenziata con 4 regioni. Attenzione, perché tra le materie che vogliono destinare a maggiore autonomia c'è anche la protezione civile". Lo ha detto Elly Schlein a Siderno. "Io credo che dovremmo fermarci e riflettere tutti su quello che serve a un grande paese per non aumentare i divari territoriali, ma far avere soprattutto alle regioni più fragili tutto il supporto che serve in termini di risorse, competenza e prevenzione del dissesto idrogeologico. Quindi naturalmente siamo qui a mettere questa attenzione particolare".

