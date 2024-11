Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Calderoli si rassegni. L’autonomia differenziata è finita su un binario morto". Lo dichiarano Alessandro Alfieri, responsabile Riforme, e Marco Sarracino, responsabile Coesione territoriale, sud e aree interne, nella segreteria nazionale Pd.

"Il giudizio è chiaro: la devoluzione può avvenire solo per funzioni e non per materie, e le regioni devono motivare le ragioni particolari legate alle peculiarità del loro territorio che sono alla base delle loro richieste. Il trasferimento inoltre non può stravolgere la tenuta del bilancio dello Stato e mettere in discussione i diritti civili e sociali dei cittadini. Non si può procedere sulla base del livello della spesa storica e i Lep devono essere determinati dal Parlamento, quindi possiamo dire addio al Clep".

"Più in generale, la Corte ha chiarito che eventuali condizioni particolari di autonomia devono essere compatibili con la struttura della forma di Stato che, accanto all’autonomia, impone di garantire l’unità della Repubblica, la solidarietà tra le regioni, l’eguaglianza e la garanzia dei diritti dei cittadini, l’equilibrio di bilancio. Il ministro Calderoli, anziché rilasciare interviste in cui minimizza la sua Waterloo, rispetti la sentenza della Corte e blocchi immediatamente le intese che stava realizzando con alcune regioni del nord".