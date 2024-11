Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Nel corso di lunghi mesi di battaglia parlamentare e in decine e decine di incontri pubblici organizzati sul tema abbiamo sempre definito la legge sull'autonomia differenziata che il Governo Meloni ha proposto e imposto alle Camere una legge sbagliata e pericolosa". Lo dichiara il senatore Dario Parrini, Vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali.

"Nondimeno, specialmente in sede di discussione in Commissione Affari Costituzionali, abbiamo affermato fin dall'inizio che a nostro avviso alcune disposizioni rilevanti del progetto erano in netto contrasto con la Costituzione. La decisione della Corte Costituzionale annunciata oggi conferma la giustezza di gran parte delle nostre obiezioni di metodo e di merito".

"La declaratoria di incostituzionalità è una sonora bocciatura della Legge 86/2024 perché smonta numerose parti essenziali dell'articolato. Fdi, Lega e Fi farebbero bene a meditare sulla tracotanza con cui hanno portato avanti questa iniziativa dannosa per l'Italia. Dovrebbero anche chiedere scusa ai cittadini, e trarre da quanto è avvenuto tutte le lezioni necessarie, per il presente e per il futuro”.