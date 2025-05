Venezia, 19 mag. (Adnkronos) - "Per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati occorre praticare intensamente la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, a partire dalle istituzioni europee nonché attraverso una stretta cooperazione tra Stato e Regioni che devono procedere nella stessa direzione. L’Unione Europea è, spesso, per questi problemi parte indefettibile della soluzione –penso, ad esempio, al tema della difesa e della sicurezza– e risulta, inoltre, estremamente utile il confronto con le esperienze degli altri partner europei". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Venezia al Festival delle Regioni e delle Province autonome.

"La collaborazione istituzionale, dando forza e stabilità alle decisioni assunte, agevola l’adozione di quelle politiche di medio e lungo periodo -ha quindi ricordato il Capo dello Stato- necessarie a misurarsi con i nodi strutturali che limitano la crescita economica e sociale del Paese. Il mio augurio –e sono fiducioso che questo accada– è, dunque, che i lavori di questi giorni abbiano luogo in questo spirito, alla ricerca di intese, orientate al conseguimento di obiettivi condivisi che rafforzino le istituzioni, l’economia e la coesione sociale. Buon lavoro, dunque, nell’interesse delle Regioni e di tutti i cittadini della Repubblica".