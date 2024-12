Roma, 3 dic (Adnkronos) - "Le motivazioni della sentenza della Consulta, pubblicate oggi, mettono nero su bianco il fallimento di Calderoli e della Lega sulla riforma dell’autonomia differenziata". Lo ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio nel corso di una iniziativa del Psi a Cagliari.

"Viene demolito l’intero impianto della riforma, dalle materie non trasferibili a quelle per cui è indispensabile un raccordo nazionale e sovranazionale, tra cui la scuola e l’istruzione. L’attenzione del Governo Meloni per il Sud si dimostra anche non assegnando la delega ad alcun ministro. Dopo i disastri di Fitto difficile che ci sia qualcuno che possa fare peggio", ha concluso Maraio.