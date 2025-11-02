

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Salvini, dopo le Regionali, intende riportare nel Consiglio dei ministri la riforma dell’Autonomia. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano la Meloni e Tajani”. Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito socialista italiano, Avanti Psi. “Quel provvedimento, smontato dalla Corte costituzionale e dal buonsenso, indebolito dalle osservazioni del mondo confindustriale e dei sindacati, dalla Cei, è un danno per il Paese intero, per il Mezzogiorno. Sarebbe interessante -conclude Maraio- capire cosa ne pensano, poi, i vari Cirielli e Lobuono, alle prese con le contraddizioni di coalizioni che sono contro il Sud”.

