Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Non festeggiamo per la decisione della Cassazione, ne prendiamo atto. Tutt’al più possiamo essere un po’ sorpresi, ma nelle dinamiche di questi tempi è normale". Lo dice a Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, il capogruppo FdI in Senato, Lucio Malan.

"Non siamo preoccupati in caso si dovesse andare al voto sull’Autonomia, se si andrà al referendum io penso che lo vinceremo anche con buoni margini, perché è facilissimo spiegare le nostre spiegazioni. Sono molto ottimista", aggiunge Malan.