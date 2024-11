Roma, 16 nov. (Adnkronos) - “Se Calderoli pensa di zittire il dissenso politico si rassegni. Tuttavia possiamo promettergli una cosa: quando l’autonomia differenziata sarà solo il bruttissimo ricordo di una riforma mai attuata, noi lo andremo ad avvolgere nel tricolore, come ha tentato di fare Donno, in assoluto silenzio, senza dirgli manco una parola, proprio come piace a lui”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa.