Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "La Corte Costituzionale giudica non fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge, ma stabilisce che alcune disposizioni (non poche e non secondarie) sono illegittime. La palla torna al Parlamento. No al trasferimento in blocco delle materie (ma solo di specifiche funzioni, e solo se utile), attenzione all’equilibrio tra Regioni, no all’emarginazione del Parlamento. Rilievi seri, insomma. Un colpo duro per chi pensava d’averla ormai portata a casa". Così Giorgio Gori, eurodeputato Pd, sui social.