Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "La decisione della Consulta di dichiarare illegittime alcune disposizioni della legge sull'autonomia differenziata conferma gran parte dei dubbi e delle preoccupazioni che abbiamo espresso fin dall’inizio. Il ddl Calderoli non è la naturale attuazione del Titolo V, ma una legge che lo contraddice. L’autonomia differenziata - come ci ricorda la Corte - non può infatti essere la via per dividere il paese e accentuare disuguaglianze che compromettano l’esercizio di diritti fondamentali. Ne può essere la via per marginalizzare il ruolo e la funzione del parlamento, trasferendo al Governo ogni competenza nel determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantirti su tutto il territorio nazionale a tutti i cittadini". Così Andrea Giorgis, capogruppo Pd in commissione affari costituzionali.