

Roma, 11 set. (Adnkronos) - “La destra vuole accelerare nuovamente sull’autonomia differenziata. E questo nonostante gran parte del Paese sia contrario. È una riforma che spacca l'Italia in due, aumenta i divari sociali e danneggia il Sud. Questa è la loro ricetta per il Mezzogiorno. La nostra visione è un’altra. Ed è quella di un Sud valorizzato, un Sud in cui investire, un Sud che sia motore di crescita e sviluppo. Occorre lavorare per ridurre le diseguaglianze che esistono e dare a tutti gli strumenti più adatti per affrontare le criticità sui territori. Tornare a parlare di autonomia differenziata è un errore storico, prima che politico”. Così Roberto Fico in un post sui social.

