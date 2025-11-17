Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Un blitz sull’autonomia che evidenzia le intenzioni di questo governo che vuole indebolire il Mezzogiorno. Le Lega impone a Meloni le pre-intese sull’autonomia differenziata a firma Calderoli e lo fa per prendere qualche voto in più in Veneto. Una vergogna, uno schiaffo ai campani. Adesso però nessuno può aver dubbi sulle reali intenzioni dell’esecutivo”. Lo afferma Roberto Fico, candidato presidente della Regione Campania per la coalizione progressista, in una nota.
Autonomia: Fico, 'blitz leghista evidenzia governo contro Sud'
17 novembre, 2025 • 16:23
