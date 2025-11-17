

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Con l’annuncio della firma sulla pre-intesa fra Governo e regione Veneto, il buongoverno del centrodestra va avanti con determinazione nella direzione di rispettare gli impegni assunti con gli elettori. L’autonomia era, infatti, prevista nel programma con cui ci siamo presentati alle Politiche nel 2022. La sinistra se ne faccia una ragione e la smetta di utilizzare toni francamente inopportuni e poco istituzionali". Così il segretario nazionale Udc Antonio De Poli.

"Sono certo che 2,3 milioni di veneti che, nel 2017, a prescindere dai colori politici, votarono sì al referendum, oggi sono felici di vedere, passo dopo passo, concretizzarsi un importante traguardo che riguarda il futuro assetto istituzionale del sistema-Paese. Quel giorno sarà una vittoria non dei veneti, ma di tutta l’Italia che crede nel valore dell’efficienza e della responsabilità", conclude.

