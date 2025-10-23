

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Possiamo celebrare una promessa mantenuto da parte della maggioranza". "Dopo vent’anni finalmente siamo arrivati ad un nuovo testo, è storico che l’abbia fatto un governo di centrodestra e in tempi così rapidi, non è storico che noi abbiamo quest’abitudine di mantenere le promesse che facciamo". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani sulla riforma dello statuto del Trentino Alto Adige, durante una conferenza stampa alla Camera con il deputato di Fdi Alessandro Urzì.

"Si tratta di rafforzare lo statuto, metterlo al riparo dalla riforma del titolo V - prosegue - che diceva di voler rafforzare le autonomie regionali ma ha aumentato il contenzioso tra regioni a statuto speciale e governo centrale presso la Consulta. Questa riforma chiarisce le competenze esclusive". "Il tavolo era nato a fine 2024, ha prodotto un testo approvato già il 7 ottobre dalla Camera. Ora si tratta di fare gli altri tre passaggi, ma siamo convinti si possa fare in tempi accelerati visto il consenso che ha avuto in Parlamento".

"Sono stato incaricato da Meloni insieme a Calderoli di seguire il tema delle autonomie. Ho fatto l’amministratore regionale in Friuli, conosco le sensibilità autonomistiche, ritengo che l’autonomia possa convivere tranquillamente con uno stato nazionale unitario", conclude.

