

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Le firme sulle prime pre-intese sull’autonomia rappresentano la risposta della Lega agli oltre cinque milioni di cittadini lombardi e veneti che hanno votato ai referendum del 2017. Mentre la sinistra ha prima cavalcato e poi tradito quella battaglia, noi l’abbiamo promossa e non l’abbiamo mai dimenticata. La Lega conserva l’autonomia nel proprio Dna e oggi, grazie al lavoro del ministro Roberto Calderoli e alla leadership di Matteo Salvini, abbiamo finalmente una legge approvata e i primi accordi firmati". Così il vicepresidente del Senato e senatore della Lega Gian Marco Centinaio.

"Faremo tutto quello che resta da fare per arrivare fino in fondo, rispondendo alle obiezioni giuridiche e superando gli ostacoli politici. Perché sappiamo che questa è la strada giusta per dare più servizi alle famiglie, più opportunità a imprese e lavoratori, più tutele al territorio", conclude.

