

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "La firma delle pre-intese tra Veneto e Stato segna un passaggio fondamentale anche per la Lombardia, che da anni chiede più autonomia per poter offrire servizi migliori, più rapidi e più vicini ai cittadini. Questo non è un traguardo per qualcuno, ma un’opportunità per tutti: quando le Regioni funzionano meglio, cresce l’intero Paese. La Lombardia è pronta, ha già dimostrato di saper gestire competenze strategiche e oggi può fare un ulteriore salto di qualità". Così Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega e segretario dell’ufficio di presidenza della Camera.

"Autonomia significa efficienza, responsabilità e meritocrazia. Significa eliminare sprechi e burocrazia, rendere più moderne le nostre politiche su scuola, lavoro, formazione, infrastrutture e innovazione. Basta con i no ideologici della sinistra che rallentano il Paese: i cittadini chiedono risposte, non scuse. Oggi si apre una fase nuova. La Lombardia farà la sua parte, come sempre, per rendere l’Italia più forte e competitiva", conclude.

