

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "La colpa e il merito dell'autonomia differenziata è avere tolto il coperchio di Pandora. Noi siamo andati a vedere i conti. La spesa per riscaldamento e illuminazione in regione Veneto costa 0,6 euro per abitante, in Campania costa 14,6 euro, come se in Campania ci fosse un clima polare, la durata del giorno limitatissima e invece è esattamente il contrario". Lo dice il ministro Roberto Calderoli a 10 minuti su Retre4.

"Allora io mi chiedo, non solo sul banco degli imputati dovrebbero essere messe queste amministrazioni, ma gli accusatori dovrebbero essere i cittadini di quelle realtà territoriali".

