Roma, 19 nov (Adnkronos) - "Il primo impegno della mozione unitaria chiede di non procedere alla stipula di nuove intese e di sospendere i negoziati avviati con le Regioni che hanno chiesto forme particolari di autonomia. Sul punto il governo non può che esprimere il parere contrario, perché le richieste pervenute dalle Regioni riguardano esclusivamente le materie non Lep". Lo ha detto Roberto Calderoli, in aula alla Camera, a proposito della mozione delle opposizioni che chiede di interrompere i negoziati con le Regioni sull'autonomia differenziata a il Clep.

"Pur in attesa di conoscere la sentenza della Corte costituzionale, non posso non rilevare come quanto emerga dal comunicato abbia un impatto limitato sulle materie non-Lep e sia perfettamente coerente con il negoziato avviato", ha detto il ministro dell'Autonomia.

"Analogamente non posso che esprimere parere contrario sul secondo impegno relativo alla sospensione dell'attività del Clep. Ricordo che si tratta infatti di un organo tecnico scientifico, con funzioni meramente istruttorie ai fini del percorso di determinazione dei Lep", ha poi chiarito Calderoli.

(Adnkronos) - "A prescindere dalle modalità di determinazione dei Lep, che dovranno naturalmente essere valutate alla luce della sentenza della Corte costituzionale, il lavoro che il Clep ha finora svolto ed è chiamato a svolgere fino al 31 dicembre sulla base della normativa vigente e degli atti istitutivi non potrà che rivelarsi prezioso in tale percorso. La Corte ha più volte sollecitato al legislatore la determinazione dei Lep e, sulla base di quanto emerge dal comunicato, non chiede adesso di arrestare il processo di determinazione dei Lep, ma di meglio definire i contorni della delega", ha spiegato Calderoli.