

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - “Il voto unanime della Conferenza delle Regioni contro le norme del governo sull’individuazione dei Lep confermano i nostri timori e quanto abbiamo sostenuto durante la discussione della legge di bilancio: con l’inserimento in manovra degli articoli sui Lep di fatto il governo aggira la sentenza della Corte costituzionale". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.

"Quegli articoli infatti sembrano un modo per attuare l’autonomia differenziata senza mettere risorse a disposizione delle regioni che hanno una fiscalità minore. Non è possibile infatti arrivare all’individuazione dei Lep mantenendo le stesse risorse, senza avere a disposizione un fondo perequativo, messo a disposizione dallo Stato, come peraltro previsto dalla Costituzione, che può consentire a tutti i cittadini di avere gli stessi diritti e di conseguenza lo stesso livello di servizi, indipendentemente dal luogo dove si risiede".

"Come avevamo scritto nella nostra ‘pregiudiziale’ alla manovra gli articoli dal 123 al 128 della legge di bilancio ignorano e non rispettano quello che ha scritto la Corte nella sentenza: non si possono trasferire funzioni e oneri senza le risorse. Ora ci auguriamo che sul documento approvato oggi dalla Conferenza delle Regioni e inviato alla Commissione Affari costituzionali del Senato si possa riaprire il confronto parlamentare, con il coinvolgimento pieno delle Regioni”.

