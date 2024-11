Roma, 20 nov. Adnkronos) - “La maggioranza non ha ancora deciso come affrontare lo scoglio del cambio dell’iter del ddl Calderoli sull’autonomia imposto dalla presa di posizione della Consulta. La maggioranza forse spera che la riapertura del confronto serva ad azzoppare il referendum". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, introducendo l’assemblea del gruppo Pd al Senato in vista delle prossime scadenze parlamentari.

"Leggeremo la sentenza e vedremo. Ma è un fatto però che quanto avvenuto è il primo momento di vera crisi all’interno della maggioranza. Con prese di posizione esplicite di distanza da parte di FI. E alla Camera il premierato è stato messo nel cassetto. Forse il cassetto verrà riaperto nel ‘25. Ma è evidente che non hanno fretta".

"Ci aspetta dopo la manovra, un anno di battaglia politica parlamentare che vedrà per la prima volta in questa legislatura venire meno la coesione della maggioranza su quelle riforme che, frutto di uno scambio di potere, erano state, propagandisticamente, sbandierate come decisive e che invece vedono un evidente rallentamento”.