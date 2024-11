Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "La crisi di nervi che ha colpito Calderoli è il segno della crisi aperta nella maggioranza dopo il comunicato della Consulta. Siamo di fronte ad una evidente sconfitta dei partiti della destra e alla messa in discussione di quello sciagurato scambio tra FdI e Lega su autonomia e premierato, con Fi che con tutta evidenza sta prendendo le distanze". Lo dice Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd.

"Quanto affermato dalla Consulta segna un punto di non ritorno e conferma quello che da mesi sosteniamo: l’autonomia differenziata in salsa leghista non si può fare. Calderoli stia tranquillo: non staremo zitti e continueremo a denunciare il pericoloso patto fatto sulla pelle della Costituzione. Nel frattempo ci auguriamo che Giorgia Meloni prenda le distanze dalle farneticanti affermazioni del suo ministro”.