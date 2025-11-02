Roma, 2 nov. (Adnkronos) - “La destra di governo si prepara a subire l’ennesimo diktat leghista sull’autonomia differenziata, che sembrerebbe pronta a entrare nell’agenda del Consiglio dei ministri subito dopo le elezioni regionali. Una beffa ai cittadini campani, che però sanno benissimo che opinione ha questo Esecutivo del Mezzogiorno. Îl candidato del centrodestra in Campania fa anche parte del Governo, per cui è tenuto a dire una parola chiara sul tema. Smentisca la notizia dell’accelerazione sull’autonomia se vuole mantenere un minimo di credibilità”. Così la deputata Carmela Auriemma, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle a Napoli.
Autonomia: Auriemma (M5S), 'Cirielli smentisca accelerazione Governo'
2 novembre, 2025 • 19:03
