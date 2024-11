Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Buona notizia per l’Umbria: la Corte costituzionale è stata chiara nel dire che l’autonomia differenziata firmata Calderoli è incoerente con la nostra Carta fondamentale, quindi non si può fare. A beneficiare di questo pronunciamento non saranno solo le regioni del Sud, ma anche quelle più piccole, come la nostra, che rischierebbero di rimanere schiacciate da un progetto che piccona l’Italia, abbandona i cittadini e aumenta le disuguaglianze. Lo avevamo detto in Parlamento, lo avevano detto un milione e trecentomila italiani, mobilitati per bloccare questo scempio. Di fronte alla bocciatura della Consulta, adesso la destra si fermi. E se ne faccia una ragione anche la Presidente Tesei che per fare contento il suo leader Salvini ha taciuto sui danni che questa riforma avrebbe portato all'Umbria". Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem.