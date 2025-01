Roma, 20 gen. (Adnkronos) - “La decisione della Consulta sulla non ammissibilità del referendum per l’abrogazione della legge Calderoli è la naturale conseguenza della sentenza della stessa Corte che a dicembre 2024 ha di fatto demolito la legge sull’autonomia differenziata voluta dal centrodestra". Così il senatore del Pd Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr del Pd.

"Una legge pessima per il nostro Paese, che aumenterebbe ancora di più le disuguaglianze territoriali e sociali. In Parlamento continueremo a dare battaglia per evitare le forzature della destra e bloccare le intese avviate con le regioni del nord. Il regionalismo cooperativo è virtuoso perché stabilisce correttamente i livelli essenziali delle prestazioni e riconosce il principio di sussidiarietà; in mancanza di questi aspetti qualificanti rischia di diventare 'un fattore di disgregazione dell’unità nazionale e della coesione sociale’”.