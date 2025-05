Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Con l'avvio del mandato del cancelliere Merz, abbiamo già iniziato a confrontarci su come Italia e Germania, le due principali potenze manifatturiere d'Europa, possano insieme dare un contributo concreto al rilancio della nostra base industriale, in primis del settore dell'auto. È un dialogo già avviato, rispetto al quale sono molto fiduciosa". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo al Premier Question time alla Camera ad un'interrogazione di Forza Italia.

"É chiaro a tutti ormai -ha aggiunto la premier- che in una fase di instabilità dei mercati internazionali è a maggior ragione fondamentale rimuovere i dazi interni che minano la competitività europea e che è arrivato il tempo di invertire la rotta in modo deciso. È certamente chiaro a noi perché è quello che chiedono le imprese, i nostri lavoratori e perché è quello che i cittadini europei hanno ribadito con il loro voto ormai quasi un anno fa".