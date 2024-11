Milano, 29 nov. (Adnkronos) - "Credo sia importante" che la Lombardia assuma la presidenza dell'Alleanza delle regioni automotive perché "è la dimostrazione di come le regioni possano e devono avere protagonismo all'interno dell'Europa".

La Lombardia infatti rappresenta "una filiera importante" fatta da 30mila aziende e 100mila dipendenti che "farà sentire la nostra voce a livello europeo". Lo ha detto oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza "Automotive Regions Alliance", in corso all'autodromo di Monza.

"Credo - ha poi rimarcato Fontana - che si debbano dire le cose come sosteniamo da sempre, cioè che dobbiamo cercare di sviluppare tutte le opportunità che la scienza ci offre per poter fare delle scelte, e non limitare le scelte soltanto all'elettrico, come sta facendo l'Europa in maniera superficiale".

"Abbiamo piccole e medie di imprese di alta tecnologia, di alta innovazione, che producono soprattutto per l'esportazione. Dobbiamo tutelarle" ha poi chiosato.