

Vienna, 27 nov. (Adnkronos) - Almeno tre persone sono rimaste intrappolate sotto la neve dopo che una valanga ha travolto una popolare località turistica nel Tirolo austriaco. I soccorsi sono all'opera per recuperarle dopo che la valanga si è staccata intorno alle 9,30 nella zona della 'Pista Rossa 9', vicino al tratto Daunscharte del comprensorio sciistico sopra Neustift im Stubaital. Due persone sono state tratte in salvo, riportando ferite lievi. Un'importante operazione di ricerca e soccorso è in corso sul ghiacciaio dello Stubai, per salvare le persone ancora intrappolate, con il coinvolgimento di diverse squadre di soccorso alpino, elicotteri e cani da ricerca. La zona è sottoposta a intense ricerche per individuare eventuali altre vittime.

Il numero di persone colpite e le circostanze esatte rimangono poco chiari. Secondo Reinhard Klier, responsabile degli impianti di risalita del ghiacciaio dello Stubai, la frana è stata innescata da sciatori che procedevano al di fuori delle piste segnalate. "In base alle informazioni attuali, la valanga è stata innescata da sciatori fuori pista. Le masse di neve hanno raggiunto parzialmente anche la parte bassa della pista 9, che è stata successivamente chiusa", ha affermato Klier.

Secondo quanto riportato dal media locale Meinbezirk.at, diversi appassionati di sport invernali si trovavano sulla pista 9 quando i detriti della valanga hanno raggiunto la parte inferiore. Le autorità stanno indagando sull'incidente e i gestori delle aree sciistiche hanno invitato i visitatori a rimanere all'interno delle piste designate a causa delle condizioni instabili della neve nei terreni fuori pista.

