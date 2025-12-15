Roma, 15 dic (Adnkronos) - "La strage di Sidney è una delle più gravi pagine di antisemitismo della storia e chiamare le cose con il proprio nome – a differenza di ciò che fanno molti politici e commentatori – è il primo passo per provare ad affrontare il problema". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews.
Australia: Renzi, 'una delle più gravi pagine di antisemitismo della storia'
15 dicembre, 2025 • 14:53
