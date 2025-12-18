

Canberra, 18 dic. (Adnkronos) - Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che il suo governo reprimerà i discorsi d'odio in seguito alla sparatoria mortale di domenica a Bondi Beach, che ha preso di mira un festival ebraico. Quindici persone sono state uccise quando due uomini armati hanno aperto il fuoco durante una cerimonia per celebrare il primo giorno di Hanukkah. Le nuove leggi colpiranno "coloro che diffondono odio, divisione e radicalizzazione", ha detto Albanese ai giornalisti a Canberra.

Al ministro degli Interni saranno inoltre conferiti nuovi poteri per annullare o rifiutare i visti a coloro che diffondono odio e verrà istituita una nuova task force per garantire che il sistema educativo "prevenga, affronti e risponda adeguatamente all'antisemitismo". Le nuove leggi includeranno anche sanzioni per predicatori e leader che promuovono la violenza, un nuovo reato federale di "incitamento all'odio aggravato" e l'introduzione dell'"odio" come fattore aggravante nelle condanne per reati di minacce e molestie online.

"Ogni ebreo australiano ha il diritto di sentirsi al sicuro, apprezzato e rispettato per il contributo che apporta alla nostra grande nazione", ha affermato Albanese. "I terroristi, ispirati dall'Isis... hanno cercato di mettere gli australiani gli uni contro gli altri. Gli australiani hanno risposto a quell'atto di odio con amore e solidarietà per coloro che sono in lutto", ha aggiunto il premier.

