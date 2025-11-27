

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Mi dispiace che Giorgia Meloni abbia rifiutato di fare il confronto con me. Tanto più che l'anno scorso, prima delle Europee, aveva accettato di farlo. Mi viene da chiedere che cosa sia cambiato. Forse oggi faccio più paura, visti i risultati elettorali". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.

