

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - “Giorgia Meloni è scappata di nuovo. Elly Schlein l’ha invitata a confrontarsi e la Presidente del Consiglio ha trovato un espediente per far saltare il confronto, questa è la verità. Il resto è propaganda, lo sport preferito da questo governo.” Lo dice il responsabile dell’organizzazione del Pd Igor Taruffi.

