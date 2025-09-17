

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Complimenti a Mattia Furlani, campione mondiale di salto in lungo, esempio di talento, impegno e dedizione che rende onore non solo a se stesso, ma all’intera comunità reatina". Lo afferma Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e Questore della Camera.

"La sua determinazione e la sua passione -aggiunge- sono motivo di grande orgoglio per il nostro territorio. A Mattia va il nostro più caloroso incoraggiamento per il prosieguo della sua carriera sportiva, con la certezza che continuerà a portare alto il nome di Rieti sui palcoscenici internazionali".

