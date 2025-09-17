Tokyo, 17 set. - (Adnkronos) - Mattia Furlani vince la medaglia d'oro nel salto in lungo ai campionati del mondo di atletica leggera in corso di svolgimento a Tokyo. Il ventenne azzurro si impone con 8,39, primato personale, davanti al giamaicano Tajay Gayle (8,34) e al cinese Yuhao Shi (8,33). Quella di Furlani è la quinta medaglia italiana nella rassegna iridata giapponese, la prima d'oro.
Atletica: Mondiali, Furlani oro nel lungo
17 settembre, 2025 • 13:25
Tokyo, 17 set. - (Adnkronos) - Mattia Furlani vince la medaglia d'oro nel salto in lungo ai campionati del mondo di atletica leggera in corso di svolgimento a Tokyo. Il ventenne azzurro si impone con 8,39, primato personale, davanti al giamaicano Tajay Gayle (8,34) e al cinese Yuhao Shi (8,33). Quella di Furlani è la quinta medaglia italiana nella rassegna iridata giapponese, la prima d'oro.