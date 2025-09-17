

Toma, 17 set. - (Adnkronos) - "E' venuto fuori da una situazione molto complicata, ha rischiato di non essere tra gli otto che facevano i tre salti finali. Ha tirato fuori gli attributi come i grandissimi campioni. Una gara condotta con freddezza e temperamento". Il presidente della Fidal Stefano Mei commenta così all'Adnkronos il trionfo di Mattia Furlani nel salto in lungo ai campionati del mondo di atletica leggera di Tokyo. "Non dimentichiamoci -prosegue il numero uno dell'atletica italiana- che questo ragazzo è andato a vincere anche i mondiali indoor pochi mesi fa e da due anni è sempre sul podio in tutte le gare che contano. Ha solo vent'anni e il suo limite è il cielo...".

