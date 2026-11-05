

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Ecomondo è una fiera che cresce ogni anno e anche quest'anno siamo riusciti a raggiungere veramente il record della copertura dell'intero quartiere fieristico, 171mila metri quadri, e anche un numero di brand espositori straordinario, 1850, con un incremento da parte di visitatori internazionali. Oltre a questo voglio segnalare la presenza di tanti buyer, sono raddoppiati rispetto all'anno scorso, buyer e delegazioni provenienti da 77 paesi". Così Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director della Divisione Green & Technology di Italian Exhibition Group, durante la diretta di Adnkronos da Ecomondo 2026.

"Questo è anche il frutto di un'attività di promozione che noi facciamo durante l'anno attraverso dei roadshow e degli eventi che organizziamo nei vari paesi target come, ad esempio, i paesi del Mediterraneo, i paesi europei e alcuni dell'Africa", spiega.

Non solo. "L'internazionalizzazione è una delle nostre frontiere e stiamo già guardando ad altri paesi dove portare Ecomondo. Siamo già in Messico, siamo in Cina e vogliamo anche andare in Canada dove abbiamo già delle attività in corso; naturalmente teniamo sempre lo sguardo aperto perché abbiamo, per esempio, anche l'India e la Turchia, paesi che hanno tassi di crescita importanti, dove potremmo sicuramente come sistema paese, portare le nostre eccellenze e creare dei buonissimi rapporti e legami con imprese locali", aggiunge.

