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Roma, 29 ott. (Adnkronos) - L’Italia è storicamente un forte importatore di legname, una dinamica che espone il tessuto produttivo della prima e seconda lavorazione – in particolare il comparto degli imballaggi e dei pallet – alle fluttuazioni dei mercati internazionali e genera impatti ambientali significativi legati alla logistica. In questo contesto, la valorizzazione della filiera corta foresta-legno rappresenta un driver fondamentale per la transizione ecologica e l'economia circolare. Il tema sarà approfondito nel corso dell'incontro "Il valore della filiera locale del legno: certificazione, tracciabilità e competitività sul territorio" organizzato da Assoimballaggi di FederlegnoArredo a Ecomondo, presso la Fiera di Rimini. L'appuntamento è per giovedì 5 novembre, dalle 14 alle 16, in Sala Tulipano - Padiglione B6.

Il panel propone un approccio analitico per misurare e dimostrare i vantaggi reali dell'approvvigionamento locale. Partendo dalle strategie nazionali di settore e dal ruolo cruciale della gestione del bosco pubblico, l'incontro calerà questi temi nella concretezza del caso studio del progetto RAdiCE, nato in Veneto per strutturare un contratto di filiera nel settore forestale.

L’evento affronterà i temi della certificazione Pefc del legno e dell’approccio scientifico basato sull’applicazione della metodologia Lca (Life Cycle Assessment) per quantificare i potenziali benefici in termini di riduzione delle emissioni legate ai trasporti, nonché dei benefici socio-economici. L’obiettivo è dimostrare come una filiera locale non rappresenti soltanto un’opzione 'ecologica', ma costituisca un concreto fattore di resilienza per le imprese e di presidio sociale per i territori montani e pedemontani.

