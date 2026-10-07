

Milano, 7 ott. - (Adnkronos) - Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, dà il via, in Piazza Tre Torri, nel cuore di Milano CityLife, alla nuova campagna 'Rimetti il tuo futuro nel verso giusto'. Un’iniziativa che, fino a novembre, attraverserà l’Italia da Trento a Catania, toccando 24 città e incontrando cittadini, famiglie e i due milioni di clienti Alleanza nei luoghi della loro quotidianità. Un viaggio lungo tutta la Penisola che renderà ancora più concreta la consulenza di Alleanza nelle comunità locali, rafforzando il legame tra la Compagnia e i territori. Il tour rappresenta la concretizzazione del ruolo sociale che Alleanza svolge al fianco delle famiglie italiane. I Consulenti Alleanza saranno il volto dell'iniziativa, portando nelle piazze ascolto, competenza e vicinanza in un momento in cui molte famiglie cercano punti di riferimento affidabili per orientarsi nelle scelte che riguardano il proprio futuro. Il roadshow parte dal capoluogo lombardo, dove da oggi al 9 ottobre un’installazione esperienziale animerà Piazza Tre Torri. Una maxi-piattaforma specchiante, rifletterà l’architettura circostante creando un’esperienza immersiva capace di catturare l’attenzione dei visitatori. Successivamente, diverse strutture itineranti si sposteranno contemporaneamente lungo tutta la Penisola. (Video)

L’installazione è pensata per dare forma visiva a una sensazione diffusa. In un contesto caratterizzato da crescente complessità e da un linguaggio finanziario spesso percepito come distante o troppo specialistico, molte persone faticano a orientarsi tra protezione, investimento, risparmio, previdenza e servizi bancari. Attraverso uno specchio speciale, osservandosi da lontano i visitatori vedranno la propria immagine completamente capovolta; avvicinandosi, invece, l’effetto ottico ricomporrà progressivamente la figura nella sua posizione naturale. Una metafora immediata ed efficace: quando il futuro sembra confuso o 'sottosopra', cambiare prospettiva e affidarsi a punti di riferimento solidi può aiutare a ritrovare la giusta direzione. "Il nostro ruolo sociale è quello di essere vicini alle persone e alle famiglie nei momenti importanti della loro vita. In un periodo in cui la percezione del futuro può generare incertezza, vogliamo offrire ascolto, chiarezza e punti di riferimento affidabili. Con questa iniziativa - afferma Marco Oddone, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Alleanza Assicurazioni - portiamo la consulenza fuori dagli uffici e la mettiamo al centro delle piazze italiane, per aiutare le famiglie a orientarsi nella complessità e ad affrontare con maggiore consapevolezza le decisioni che riguardano il loro futuro. Questo tour coincide inoltre con il primo anniversario di Next, la partnership di insurbanking con Banca Generali che ha arricchito il nostro modello di consulenza ampliando le soluzioni a disposizione dei clienti, con un approccio integrato ai bisogni di protezione, risparmio, investimento, previdenza e pianificazione patrimoniale".

Secondo Claudia Ghinfanti, Responsabile Marketing e Comunicazione di Alleanza Assicurazioni, "'Rimetti il tuo futuro nel verso giusto' è molto più di una campagna di Trade Marketing. È un invito a fermarsi, riflettere e guardare le proprie scelte da una prospettiva diversa. Lo specchio rende visibile una sensazione che molte persone sperimentano ogni giorno di fronte a un contesto economico e sociale in continua evoluzione. Ma il vero valore dell’esperienza è l’incontro con i nostri Consulenti, che aiutano le famiglie a fare chiarezza, comprendere le opportunità e costruire il proprio futuro con maggiore serenità e consapevolezza. Attraverso un linguaggio semplice, un’esperienza coinvolgente e una presenza concreta sul territorio, vogliamo essere sempre più vicini alle comunità e alle persone".

