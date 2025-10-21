

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Sui drammatici fatti di Rieti le parole del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Melillo sono molto importanti e il ministro dell’Interno Piantedosi ne deve tener conto. La militarizzazione di gruppi violenti che ruotano non solo attorno al calcio ma anche agli altri sport, come appunto il basket, avviene attorno a parole d'ordine tipiche del suprematismo ariano e dell'antisemitismo: questi ambienti devono essere monitorati, controllati e fermati". Così il deputato di Avs Filiberto Zaratti, dopo le parole del procuratore Giovanni Melillo sui fatti degli ultras nel reatino.

